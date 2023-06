Quotidiani sportivi, le prime pagine: Barella, Nazionale e Berlusconi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'offerta del Newcastle per Nicolò Barella , centrocampista dell' Inter . Sul piatto 60 milioni di euro, ma i nerazzurri reputano il loro giocatore incedibile. Nel blitz londinese del direttore sportivo Piero Ausilio , intanto, chiesti al Chelsea i prestiti di Kalidou Koulibaly e Romelu Lukaku : 'no' dei 'Blues', che vogliono vendere i giocatori a titolo definitivo. In casa Milan , invece, respinto qualsiasi tentativo dall'estero per Sandro Tonali , anima della squadra di Stefano Pioli . A proposito dei rossoneri, in alto, sotto la testata, l'ultimo, commovente saluto a Silvio Berlusconi ieri al Duomo di Milano . Funerali tra tante bandiere del Diavolo, cori da stadio e commozione dei campioni che ha fatto giocare per il suo Milan. La Juventus punta Álvaro Odriozola ( Real Madrid ) e Jesús Vásquez ( Valencia ) per le fasce in difesa, mentre il centravanti polacco Arkadiusz Milik chiede di restare. Stasera, infine, seconda semifinale di Nations League tra Spagna e Italia : chi vince, trova in finale la Croazia , ieri vittoriosa 4-2 ai supplementari contro l' Olanda .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della semifinale di Nations League tra Spagna e Italia, in programma stasera alle ore 20:45 a Enschede. Chi vince, trova in finale la Croazia, che ieri sera ha battuto i padroni di casa dell'Olanda per 4-2 dopo i tempi supplementari. Sarà un'occasione per vedere anche tante stelle della nostra Nazionale che potrebbero diventare protagoniste nel mercato estivo: da Federico Chiesa, che può lasciare la Juventus, a Jorginho (Arsenal) e Nicolò Zaniolo (Galatasaray) che stanno spingendo per tornare a giocare in Serie A. Ampio spazio dedicato ai Funerali di Stato per Silvio Berlusconi al Duomo di Milano: un momento di unione, condivisione e ricordo di una persona che ha fatto bene al suo Milan ed al calcio italiano. Ma inevitabilmente è il calciomercato che tiene banco in questo periodo. Tiago Pinto, general manager della Roma, è in missione a Londra per Gianluca Scamacca (West Ham), ma anche per vendere Roger Ibañez al Tottenham e Justin Kluivert al Bournemouth, oltre che Matías Viña, Bryan Reynolds ed Eldor Shomurodov. Il tutto mentre Arkadiusz Milik spera di restare alla Juve.