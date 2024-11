Quotidiani sportivi, le prime pagine: stasera Belgio-Italia di Nations League

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della grande serata 'a tinte azzurre' che appassionerà tutti nel Bel Paese. Alle ore 20:30 , alle World Tour Finals di Torino , spazio al tennis con il confronto tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev : in caso di vittoria sul russo, l'italiano raggiungerebbe la semifinale del torneo.

Alle ore 20:45 , invece, ecco il calcio con Belgio-Italia , partita del Gruppo 2 della Lega A della Nations League : alla Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Luciano Spalletti , che presenterà Nicolò Barella in attacco al fianco di Mateo Retegui , basterà un pareggio per approdare ai quarti di finale della competizione.

Quindi, sotto la testata, intervista esclusiva della 'rosea' a Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, il quale dichiara come i rossoneri non siano ancora fuori dai giochi per lo Scudetto. Senza dimenticare il terzo ritorno a Roma, da allenatore, di Claudio Ranieri dopo quelli del 2009 e del 2019. Sarà lui a rilevare in panchina, fino a fine stagione, l'esonerato Ivan Jurić. Il tecnico capitolino si è detto pronto per questa sfida.