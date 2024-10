Quotidiani sportivi, le prime pagine: Sinner, calciomercato e Nazionale

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre parlando di Jannik Sinner , che ha sconfitto Novak Djoković nella finale dell' ATP 1000 di Shanghai ( Cina ) di tennis . L'altoatesino si conferma sempre di più - legittimamente - come numero uno al mondo. Quindi, spazio al calcio .

Stasera, infatti, alle ore 20:45, l'Italia del Commissario Tecnico Luciano Spalletti sfiderà Israele al 'Bluenergy Stadium' di Udine in una sfida valevole per la Nations League. Gli Azzurri dovranno vincere per poter ottenere la prima fascia al sorteggio per i prossimi Mondiali.