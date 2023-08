Quotidiani sportivi, le prime pagine: Italia, via Mancini. C’è Spalletti?

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dimissioni di Roberto Mancini dalla conduzione tecnica della Nazionale Italiana. Rottura con la F.I.G.C.: andrà a fare il Commissario Tecnico dell'Arabia Saudita. La Federcalcio e il suo Presidente Gabriele Gravina spiazzati dal voltafaccia, a un mese dall'inizio delle qualificazioni ad Euro 2024. La speranza, ora, è che si possa trovare rapidamente un accordo con Luciano Spalletti. Questa sera, intanto, il Torino di Ivan Jurić gioca in Coppa Italia contro la Feralpisalò e sarà in campo anche il croato Nikola Vlašić, trequartista tornato in granata - stavolta a titolo definitivo - dopo la scorsa stagione in cui era stato sotto la Mole in prestito dal West Ham. La Juventus punta Domenico Berardi del Sassuolo: nell'affare uno tra Matías Soulé e Samuel Iling-Junior. Il tutto mentre Leonardo Bonucci va verso l'Union Berlino. L'Inter, invece, ha trovato finalmente il suo attaccante: per 10 milioni di euro arriverà in nerazzurro Marko Arnautovic dal Bologna.