Quotidiani sportivi, le prime pagine: Pogba positivo al testosterone

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Paul Pogba , centrocampista della Juventus , trovato positivo al testosterone nei controlli antidoping effettuati dopo l'esordio in campionato dei bianconeri ad Udine . Ora si attendono le controanalisi : qualora fosse confermato il tutto, il francese rischierebbe fino a 4 anni di squalifica. Tra infortuni a catena, il caso d'estorsione e ora questo sospetto, finora il ritorno del 'Polpo' a Torino si è rivelato un pericoloso e costoso flop. In alto, sotto la testata, si parla di Italia-Ucraina , partita in programma questa sera alle ore 20:45 a 'San Siro': si tratta di un vero e proprio spareggio per gli Europei 2024 in Germania . Tra gli Azzurri , partirà titolare in attacco Giacomo Raspadori . In basso, invece, si parla del derby di Milano in programma sabato 16 settembre a 'San Siro'. In particolare, delle amicizie tra Lautaro Martínez e Marcus Thuram in casa nerazzurra e tra Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek in quella rossonera.

