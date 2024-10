Quotidiani sportivi, le prime pagine: il mercato in pausa Nazionali

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, 10 ottobre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un difensore centrale per gennaio visto l'infortunio di Gleison Bremer. Fari puntati su Milan Škriniar del PSG: può arrivare in prestito. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli vuole anche una punta e monitora i progressi di Loïs Openda del RB Lipsia.

Mercato in copertina della 'rosea' anche per il Milan. Il Diavolo, alla ricerca di un mediano, ha messo gli occhi su Morten Frendrup, danese del Genoa, per rinforzarsi a centrocampo nella prossima sessione invernale. Chi potrebbe cambiare squadra ad inizio 2025 è Domenico Berardi. Appena rientrato in campo dopo sette mesi, il numero 10 del Sassuolo sogna una big e la Champions League.

Nicolò Barella lavora sodo per recuperare dall'infortunio muscolare che ne ha impedito l'utilizzo prima della sosta, vuole riprendersi il prima possibile il posto da titolare nel cuore del centrocampo dell'Inter. Proprio i nerazzurri, insieme al Napoli di Antonio Conte, sono i favoriti di Claudio Ranieri nella corsa allo Scudetto. In alto, sotto la testata, la presentazione di Italia-Belgio, in programma stasera alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma e valida per la Nations League.