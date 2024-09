Quotidiani sportivi, le prime pagine: tra Nazionale e campionato

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, oltre a parlare di Jannik Sinner, tennista numero 1 al mondo reduce dal successo negli US Open, ha concesso spazio al calcio e alla Nazionale Italiana di Luciano Spalletti. Gli Azzurri, infatti, hanno vinto per 2-1 a Budapest (Ungheria) in campo neutro contro Israele grazie ai gol di Davide Frattesi e Moise Kean, issandosi da soli a punteggio pieno al comando del Gruppo A2 della Nations League.