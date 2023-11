Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan-PSG e duello Inter-Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre presentando Milan-PSG , partita della 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 in programma stasera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Il Diavolo è chiamato a rialzare la testa dopo un mese di sconfitte e delusioni, ma dovrà farlo contro Kylian Mbappé , uno dei giocatori più forti al mondo e che Nasser Al-Khelaïfi , Presidente del PSG , spera di trattenere a Parigi fin quanto sarà possibile. Intanto, sul fronte societario, Gerry Cardinale , proprietario del Milan , è vicino all'ingaggio di Zlatan Ibrahimović in dirigenza. Stasera, alla stessa ora, si giocherà anche Lazio-Feyenoord , gara valida per il quarto turno del Gruppo E di Champions. In alto, sotto la testata, si parla del duello tra Inter e Juventus per lo Scudetto 2024 . Una sfida caratterizzata dalla presenza, negli schieramenti dei nerazzurri di Simone Inzaghi e dei bianconeri di Massimiliano Allegri , di tanti calciatori italiani. Spazio, quindi, anche ai posticipi del lunedì della 11^ giornata di campionato: vittorie interne, entrambe per 2-1 , di Frosinone e Torino rispettivamente contro Empoli e Sassuolo .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della corsa Scudetto tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri, squadre alla prima fuga stagionale in vetta alla classifica della Serie A. Si preannuncia un Derby d'Italia lungo un anno: tanto i nerazzurri quanto i bianconeri impostano sulla solidità della difesa le loro fortune. Finora, infatti, entrambe hanno subito appena 6 gol in campionato in 11 giornate disputate. In alto, sotto la testata, la presentazione di Milan-PSG e Lazio-Feyenoord, gare della 4^ giornata della Champions League 2023-2024 in programma stasera alle ore 21:00. Il Milan, in momento no, deve vincere per coltivare qualche speranza di accedere agli ottavi di finale del torneo. E, a quanto pare, presto riaccoglierà Zlatan Ibrahimović in società. Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha dichiarato la propria volontà di restare per sempre nella Capitale e cerca riscatto all'Olimpico dopo il k.o. di Rotterdam. Analisi, poi, sul momento della Roma di José Mourinho: da quando gioca titolare Romelu Lukaku - ovvero dalla quarta giornata - i giallorossi sarebbero in piena zona Champions dietro le due battistrada.