Quotidiani sportivi, le prime pagine: disastro Italia ed apoteosi Sinner

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 7 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' si apre con l'ennesima disfatta dell'Italia, che nel match della prima giornata del girone di qualificazione per i Mondiali 2026 ha perso 3-0 contro la Norvegia. Ora si fa durissima, dal momento in cui gli scandinavi erano i nostri principali avversari per il primo posto nel gruppo. Non solo, perché si dà ampio spazio a Jannik Sinner, arrivato in finale al Roland Garros 2025 dopo il successo con Novak Djokovic.