Quotidiani sportivi, le prime pagine: il mercato di Milan e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le mosse del Milan per il calciomercato di gennaio 2024 . Il Diavolo vuole centrare tre colpi: Jakub Kiwior ( Arsenal ), Juan Miranda ( Betis ) e Jonathan David ( Lille ). In partenza Rade Krunić . Inoltre, Rafael Leão si prepara a rientrare in campo dopo l'infortunio, forse già in occasione della sfida contro l' Atalanta di sabato pomeriggio a Bergamo . In alto, sotto la testata, il commento a Lazio-Genoa di Coppa Italia : biancocelesti avanti nel torneo grazie a un gol di Matteo Guendouzi . Mentre Urbano Cairo , Presidente del Torino , si aspetta una fine del 2023 scoppiettante con le reti del ritrovato Duván Zapata , la 'rosea' inizia già a presentare Juventus-Napoli di questo fine settimana. Due squadre d'alta classifica con delle coppie di assi: Federico Chiesa e Dušan Vlahović da una parte, Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen dall'altra. In casa Inter , invece, tutto pronto per il rinnovo di Lautaro Martínez : potrebbe arrivare a giocare ben 10 anni con i nerazzurri.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle possibili mosse della Juventus nella prossima sessione invernale di calciomercato. In particolare, del tentativo dei bianconeri per André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli. Il direttore tecnico della Juve, Cristiano Giuntoli (colui che aveva portato l'ex Fulham alle pendici del Vesuvio) ha avuto già contatti con il suo agente. Il Napoli fa muro e non tratta. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 45 milioni di euro inserita nel suo contratto con gli azzurri, ma è valida soltanto per l'estero. La 'Vecchia Signora', però, guarda anche ad altri obiettivi: tra questi Lazar Samardzic (Udinese) e Heorhij Sudakov (Shakhtar Donetsk). Si muovono, però, anche Inter e Milan. I nerazzurri arrivando ad un accordo per il rinnovo di capitan Lautaro Martínez fino al 2028: presto l'annuncio. I rossoneri chiudendo per Juan Miranda del Betis a parametro zero dalla prossima stagione (possibile arrivo anticipato a gennaio) e, nell'immediato, per Matija Popović, fantasista serbo, sempre gratis, dal Partizan. Mentre José Mourinho, tecnico della Roma, rischia due giornate di squalifica per le frasi 'preventive' contro l'arbitro Matteo Marcenaro, un gol di Matteo Guendouzi decide Lazio-Genoa di Coppa Italia, spingendo i biancocelesti verso il derby del prossimo turno. Stasera Fiorentina-Parma.