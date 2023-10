Quotidiani sportivi, le prime pagine: derby di Torino, le parole di Ranieri

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Torino , il derby della Mole in programma domani alle ore 18:00 . Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri , rischia di dover fare la conta degli assenti e, pertanto, sta studiando delle trovate tattiche per la stracittadina. Possibile che, dietro le punte, giochi uno tra Fabio Miretti e Kenan Yıldız ; dietro, probabile una difesa a quattro. Oggi, intanto, il verdetto per l'eventuale squalifica per doping di Paul Pogba . In alto, sotto la testata, intervista ad Urbano Cairo , Presidente del Toro, da 18 anni alla guida del club granata. Spazio, quindi, all'analisi dell'andamento della Champions League , con le squadre italiane tutte in corsa per la qualificazione ed ai risultati di Europa e Conference League di ieri. Bene Roma ( 4-0 al Servette ) e Atalanta ( 1-2 sul campo dello Sporting Lisbona ), pari interno per la Fiorentina ( 2-2 ) contro il Ferencváros . Problema al Milan : Olivier Giroud ha un anno in più e fa fatica. Per l'anno prossimo, è caccia al bomber sul mercato .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, a due giorni dalla sfida in Sardegna contro la 'sua' Roma. Per lui, sono 50 anni nel mondo del pallone: proverà a tirare un brutto scherzo ai giallorossi allenati da José Mourinho. I capitolini, intanto, hanno vinto 4-0 allo stadio 'Olimpico' contro il Servette in Europa League. A segno Romelu Lukaku, Andrea Belotti (doppietta) e Lorenzo Pellegrini, uscito però subito per infortunio. Vittoria importante, nella medesima competizione, per l'Atalanta, che ha espugnato (1-2) l'Alvalade, casa dello Sporting Lisbona. Reti di Giorgio Scalvini e Matteo Ruggeri. In Conference League, pareggio (2-2) in rimonta per la Fiorentina di Vincenzo Italiano contro il Ferencváros di Dejan Stanković: il gol di Jonathan Ikoné al 93' ha fatto esplodere il 'Franchi'. Mentre per il derby di Torino contro i granata la Juventus può sorridere per il recupero di Federico Chiesa, a Napoli è ancora polemica intorno al nome di Victor Osimhen. In commercio, infatti, un bambolotto con le sue fattezze non autorizzato: il club campano pensa alla denuncia.