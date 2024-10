Quotidiani sportivi, le prime pagine: Cardinale, il Napoli e Kalulu

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 5 ottobre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan e, in particolare, del progetto a lungo termine di RedBird per il club rossonero. Il patron, Gerry Cardinale - nonostante le voci di cessione di quote della società - non ha intenzione di mollare a breve giro di posta. Obiettivo stadio e voglia di vincere trofei con il Diavolo.

Intanto, un ex rossonero, Daniel Maldini, è stato convocato dal Commissario Tecnico Luciano Spalletti per le partite della Nazionale Italiana contro Belgio e Israele, valide per la Nations League. Si tratta del terzo Maldini in azzurro dopo nonno Cesare e papà Paolo.

Due notizie scuotono il mondo del calcio. Ridotta, da 4 anni a soli 18 mesi, la squalifica di Paul Pogba per doping. Il centrocampista francese tornerà a giocare a inizio 2025, ma lascerà comunque la Juventus. Poi, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso Lassana Diarra, d'ora in avanti i calciatori potranno liberarsi più facilmente dai contratti con i loro club di appartenenza.

In alto, sotto la testata, un commento al campionato. Ieri, infatti, il Napoli ha superato per 3-1 il Como al 'Maradona', confermandosi in vetta alla classifica alla sosta del torneo per gli impegni delle Nazionali. Stasera, a 'San Siro', esame Torino per l'Inter di Simone Inzaghi.

