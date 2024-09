Quotidiani sportivi, le prime pagine: pronostici Scudetto e Douglas Luiz

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'analisi del campionato di Serie A di due grandi ex allenatori come Fabio Capello e Arrigo Sacchi. Entrambi vedono ancora l'Inter di Simone Inzaghi come favorita per lo Scudetto. Incuriosisce loro la nuova Juventus di Thiago Motta, mentre a Paulo Fonseca servirà l'aiuto del club per imporsi nel Milan.