Quotidiani sportivi, le prime pagine: Vlahovic, Osimhen e Lukaku

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo della Juventus di Massimiliano Allegri nell'ultima amichevole disputata negli Stati Uniti d'America. Battuto 3-1 il Real Madrid, in gol anche Dušan Vlahović, autore anche di un'esultanza polemica, per il quale è sempre in stallo lo scambio con Romelu Lukaku. Allontana le voci di mercato il portiere polacco Wojciech Szczęsny, mentre sfuma per i bianconeri Franck Kessié: andrà a giocare in Arabia Saudita. Il Torino si riavvicina a Nikola Vlašić del West Ham, che ha trascorso l'ultima stagione in prestito in granata. Ballano 1,5 milioni di euro con il club inglese. Nel frattempo, il Toro ci riprova per il difensore Isak Hien dell'Hellas Verona. La Fiorentina cede Gaetano Castrovilli in Premier League: oggi visite mediche con il Bournemouth. Il PSG è una polveriera: Luís Enrique, nuovo tecnico, vorrebbe dimettersi alla luce del caso Kylian Mbappé.