Quotidiani sportivi, le prime pagine: cade la Juve, decolla il Bologna

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 4 marzo 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Napoli-Juventus, posticipo domenicale della 27^ giornata della Serie A 2023-2024 terminato 2-1 per gli azzurri allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Terza sconfitta nelle ultime cinque partite per i bianconeri, a cui non basta il bel gol di Federico Chiesa. Tante occasioni sprecate da Dušan Vlahović, i partenopei passano con Khvicha Kvaratskhelia e Giacomo Raspadori.

L'Inter di Simone Inzaghi, che stasera, a 'San Siro', ospiterà il Genoa per il 'Monday Night' di questo turno di campionato, con un successo potrebbe andare a + 15 sulla Juve e + 16 sul Milan. Cucendosi, di fatto, la seconda stella e il 20° Scudetto sul petto - virtualmente - con largo anticipo. Sarebbe un bel modo, per l'allenatore nerazzurro, per festeggiare le 300 panchine nella sua carriera da tecnico.

Atalanta-Bologna, scontro diretto per il quarto posto, termina 1-2 per i rossoblu di Thiago Motta, che ribaltano l'iniziale svantaggio con le reti degli ormai soliti Joshua Zirkzee e Lewis Ferguson. Felsinei saldi al quarto posto, a + 4 sulla Roma e a + 5 proprio sulla 'Dea': la corsa per un posto nella prossima Champions League continua. In alto, sotto la testata, si parla del serio infortunio a Domenico Berardi (Sassuolo): rottura del tendine d'Achille e addio agli Europei. Poi, un approfondimento sulla stagione - nera - degli arbitri in Serie A.