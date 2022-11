Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan agli Ottavi, Juve in Europa League

Gazzetta dello Sport

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando dell'approdo del Milan agli Ottavi di Champions League dopo 9 anni. Una notte d'altri tempi e 4-0 al Salisburgo con un super Olivier Giroud. Se i rossoneri vanno in Paradiso, la Juventus va in Purgatorio: la sconfitta con il Psg regala comunque l'Europa League ai bianconeri. Il Maccabi Haifa, infatti, crolla in casa con il Benfica.