Quotidiani sportivi, le prime pagine: protagoniste Inter e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio al duello Scudetto tra Inter e Juventus , visto che lo scontro diretto tra nerazzurri e bianconeri si giocherà il prossimo 26 novembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium. Il Derby d'Italia non è mai una sfida banale, ma come ci arriveranno le due squadre? Già in questo weekend di campionato le sfide contro Atalanta e Fiorentina rappresentano un rischio per entrambe. Sul fronte meneghino, poi, c'è da segnare come Steven Zhang voglia tenersi il club, pronto, magari a farsi affiancare da qualche fondo. Su quello torinese, invece, brutte notizie per Paul Pogba : la squalifica per doping sarà di almeno 2 anni. In alto, sotto la testata, si parla di Coppa Italia . Il Cagliari rimonta ancora, vince a Udine e si regala agli ottavi di finale contro il Milan . I rossoneri, dal canto loro, non vedono l'ora di riabbracciare Zlatan Ibrahimović , pronto a tornare a Milano da leader dello spogliatoio. Reportage della 'rosea', poi, sugli infortuni tra le big del nostro calcio e su chi paga di più l'assenza dei giocatori migliori.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Dušan Vlahović. Non può che essere lui, il centravanti serbo, il protagonista a pochi giorni da Fiorentina-Juventus, sfida tra il suo passato viola e il suo presente bianconero. Partita che arriva in un momento in cui il club di Corso Galileo Ferraris vorrebbe allungare il contratto del suo numero 9, spalmandone lo stipendio: il giocatore, però, appare gelido su questo fronte. Motivo per cui la Juve ha iniziato le manovre per Beto dell'Everton. Intanto Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, riparla di Romelu Lukaku in un'intervista, accusando 'Big Rom' di aver mancato di educazione e rispetto nei riguardi dei nerazzurri la scorsa estate: sul mercato, seguito per il futuro Andrea Colpani (Monza). Tra il parere di Papa Francesco sul più grande di sempre nel mondo del calcio (tra gli argentini Diego Armando Maradona e Lionel Messi, scelto il brasiliano Pelé) e i risultati di ieri in Coppa Italia (avanti Cagliari, Parma e Genoa), spazio a Napoli e Milan. Mentre Rudi Garcia, per il derby contro la Salernitana, medita di giocare con il 4-2-3-1, i rossoneri sono in pressing per convincere Zlatan Ibrahimović a tornare in società.