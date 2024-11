Quotidiani sportivi, le prime pagine: le voglie di Lautaro; Juve, 127 anni

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 1° novembre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Lautaro Martínez. L'attaccante dell'Inter, deluso per il 7° posto nella classifica del Pallone d'Oro 2024 (ne he parlato anche l'ex Marco Materazzi), vuole tornare a vincere lo Scudetto e fare più strada possibile in Champions League.

Un ex nerazzurro, invece, ovvero Milan Škriniar, potrebbe lasciare il PSG a gennaio per trasferirsi alla Juventus e ovviare, così, al serio infortunio che terrà fuori il brasiliano Gleison Bremer fino al termine della stagione. In casa Milan, intanto, non si fa altro che parlare di Rafael Leão. Il portoghese si gioca la conferma: o torna al top, oppure andrà via a fine stagione.

C'è poi il commento alle ultime tre partite del turno infrasettimanale di Serie A, disputatesi ieri. Genoa-Fiorentina 0-1: il gol di Robin Gosens e le parate di David De Gea per il terzo posto in graduatoria dei viola. Como-Lazio 1-5, in una serata di dominio assoluto da parte degli ospiti, che ora condividono proprio con la squadra di Raffaele Palladino la posizione in campionato.

Basta, invece, un gol di Paulo Dybala alla Roma per battere allo stadio 'Olimpico' (1-0) il Torino e salvare, così, la panchina di Ivan Jurić. Ma per quanto?