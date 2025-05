Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli Campione d’Italia 2025

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua intera prima pagina al Napoli di Antonio Conte, che con il 2-0 rifilato al 'Maradona' al Cagliari, con un gol per tempo di Scott McTominay e Romelu Lukaku, si è laureato Campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia.