Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan tra campo e calciomercato

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan e, in particolare, della volontà di Massimiliano Allegri di aggredire, sin da subito, il campionato di Serie A con una partenza ottimale, all'insegna della tattica e dell'intensità. Intervista esclusiva a Samuele Ricci, secondo cui il primo obiettivo stagionale è andare in Champions League.