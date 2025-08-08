Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, Hojlund e non più Vlahovic?

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'inizio della trattativa tra Manchester United e Milan per Rasmus Højlund: con l'arrivo di Benjamin Šeško, i 'Red Devils' possono cedere - anche in prestito - il danese ex Atalanta. Negoziati ufficialmente iniziati ieri in Inghilterra.
E Dušan Vlahović? Sembra che la Juventus voglia offrire anche il suo cartellino al Newcastle per provare a prendere Sandro Tonali. Mentre l'Inter ritrova il vero Hakan Çalhanoğlu, c'è Urbano Cairo, Presidente del Torino, che gongola per essere riuscito a portare in granata Giovanni 'Cholito' Simeone, attaccante argentino, dal Napoli.
Il tecnico degli azzurri, Antonio Conte, è tra i candidati come miglior allenatore al Pallone d'Oro 2025: nella lista dei 30 giocatori finalisti, soltanto un italiano, ovvero Gianluigi Donnarumma (PSG). PROSSIMA SCHEDA
