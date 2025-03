Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan e Inter, vittorie in rimonta

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 9 marzo 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre, in prima pagina, con il successo (3-2) dell'Inter di Simone Inzaghi in rimonta sul Monza di Alessandro Nesta a 'San Siro' nell'anticipo serale del sabato della 28^ giornata della Serie A 2024-2025. Sotto di due reti, i nerazzurri reagiscono e rimontano fino alla decisiva autorete della vittoria finale.

Stesso andamento del match e stesso risultato per il Milan, che conquista, però, i tre punti sul campo del Lecce. Decisiva una doppietta nella ripresa di Christian Pulisic per interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive in campionato. Due volte avanti, due volte ripreso: il Torino non va oltre il 2-2 sul campo del Parma.

Stasera, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium si disputerà Juventus-Atalanta: i bianconeri di Thiago Motta vogliono vincere per agganciare proprio la 'Dea' di Gian Piero Gasperini al terzo posto in classifica. Ma per entrambe la lotta Scudetto non sembra ancora essere terminata.