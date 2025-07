Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato, il Milan ora accelera

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato del Milan. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, è infatti al lavoro per chiudere due colpi: il centrocampista Ardon Jashari (Bruges) e il terzino sinistro Pervis Estupiñán (Brighton). L'allenatore Massimiliano Allegri li aspetta entrambi in tournée in Asia.