Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lookman-Inter e la nuova Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della trattativa che potrebbe portare Ademola Lookman dall'Atalanta all'Inter in questa sessione estiva di calciomercato. Atteso in giornata il rilancio dei meneghini: potrebbero essere decisivi i bonus nell'operazione.