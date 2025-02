Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lautaro, Kolo e … Ranieri

1 di 3

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, propone un'intervista in esclusiva a Lionel Scaloni, Commissario Tecnico dell'Argentina, che decanta le lodi di Lautaro Martínez, attaccante dell'Inter. Ne approfitta per parlare del Derby d'Italia, Juventus-Inter, in programma in questo turno di campionato.

Una partita in cui i nerazzurri non sanno ancora se potranno fare affidamento su Marcus Thuram, che anche ieri si è allenato a parte. Nella fila della Juventus, invece, sarà ancora una volta titolare, in attacco, Randal Kolo Muani. Giunto in prestito secco dal PSG nell'ultimo calciomercato invernale, si sta rivelando fondamentale per i bianconeri.

Il Milan è nei guai. Theo Hernández rappresenta sempre di più un problema per i rossoneri. Sul campo non rende e il rinnovo del contratto è sempre più lontano. Inoltre, brutta notizia sul fronte qualificazione in Champions League. La Spagna ha superato, infatti, l'Italia nel Ranking UEFA e, al momento, non scatterebbe la quinta squadra in Champions per la stagione 2025-2026.

Furia Claudio Ranieri nel post-partita del 'do Dragão' dopo Porto-Roma 1-1, gara di andata dei playoff dell'Europa League 2024-2025. Secondo l'allenatore giallorosso, l'arbitro tedesco Tobias Stieler designato appositamente per far vincere i padroni di casa.