Quotidiani sportivi, le prime pagine: Italia, il mesto addio di Spalletti

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Italia-Moldova , partita delle qualificazioni ai Mondiali 2026 disputatasi al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia e terminata 2-0 per gli Azzurri grazie ai gol di Giacomo Raspadori e Andrea Cambiaso .

Ieri primo giorno di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter: vuole rilanciare i nerazzurri già al Mondiale per Club. Il Milan, intanto, fissa il prezzo per un'eventuale cessione di Rafael Leão: serviranno 100 milioni di euro per strapparlo ai rossoneri.