Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter-Lazio di Coppa Italia e non solo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell' Inter di Simone Inzaghi che, questa sera, alle ore 21:00 , riceverà a 'San Siro' la Lazio di Marco Baroni per i quarti di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2024-2025 . I nerazzurri, però, sembrano pensare già allo scontro diretto di Serie A di domenica contro il Napoli , visto che schiereranno soltanto tre titolari.

L'Atalanta, a soli 3 punti dalla vetta della classifica in campionato, pensa allo Scudetto e rilancia le proprie ambizioni in questo finale di stagione. La Juventus, quarta in graduatoria da sola, vuole affinare l'intesa in attacco tra Randal Kolo Muani e Dušan Vlahović per poter blindare l'ultimo piazzamento utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.