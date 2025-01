Quotidiani sportivi, le prime pagine: il calciomercato entra nel vivo

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 28 gennaio 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato del Milan e, in particolare, della trattativa per l'acquisto di Santiago Giménez dal Feyenoord. Assalto al centravanti dopo la partita di Champions League di domani: il Diavolo conta di avere il bomber per il derby di domenica prossima.

Più lontano, però, il rinnovo del contratto per Davide Calabria e Theo Hernández. In casa Juventus è rottura con Duśan Vlahović. L'attaccante, che compie oggi 25 anni, andrà via dai bianconeri: niente rinnovo con stipendio spalmato, sarà addio a fine stagione.

Arrestato Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter: in manette in Belgio per traffico di cocaina. I nerazzurri di Simone Inzaghi, intanto, si riscoprono una macchina da gol e puntano a toccare quota 100 reti in campionato. Per ora sono a metà strada.