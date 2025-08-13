Quotidiani sportivi, le prime pagine: Hojlund, Vlahovic e Yildiz

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato del Milan e, in particolare, dell'apertura concessa da Rasmus Højlund , attaccante del Manchester United , al trasferimento in rossonero. L' Atalanta , per sostituire Mateo Retegui , punta tutto invece su Rodrigo Muniz , centravanti del Fulham .

Veleno tra PSG e l'ex rossonero Gianluigi Donnarumma. Il tecnico Luis Enrique lo esclude dalla rosa e, di fatto, lo mette sul mercato per 50 milioni di euro a meno di un anno dalla scadenza del suo contratto: su di lui, il Manchester City. Il portiere, intanto, su 'Instagram' saluta già i tifosi parigini, spiegando come la colpa dell'addio non sia la sua.