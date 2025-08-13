Quotidiani sportivi, le prime pagine: Hojlund, Vlahovic e Yildiz

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato del Milan e, in particolare, dell'apertura concessa da Rasmus Højlund, attaccante del Manchester United, al trasferimento in rossonero. L'Atalanta, per sostituire Mateo Retegui, punta tutto invece su Rodrigo Muniz, centravanti del Fulham.
Veleno tra PSG e l'ex rossonero Gianluigi Donnarumma. Il tecnico Luis Enrique lo esclude dalla rosa e, di fatto, lo mette sul mercato per 50 milioni di euro a meno di un anno dalla scadenza del suo contratto: su di lui, il Manchester City. Il portiere, intanto, su 'Instagram' saluta già i tifosi parigini, spiegando come la colpa dell'addio non sia la sua.
2-2 in amichevole, ieri, sera, tra Monza e Inter con i nerazzurri di Cristian Chivu apparsi un po' dietro nella preparazione mentre, in casa Juventus, cambia ruolo Teun Koopmeiners: da trequartista retrocede alla posizione di mediano. PROSSIMA SCHEDA
