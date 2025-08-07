'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina all'intervista esclusiva con Romelu Lukaku, attaccante del Napoli: vuole il secondo Scudetto con gli azzurri di Antonio Conte e fare un ottimo percorso anche in Champions League.
Quotidiani sportivi, le prime pagine: Hojlund in attacco per il Milan
Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 7 agosto 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
In alto, sotto la testata, il calciomercato delle milanesi. Il Milan pensa, per rinforzare il suo attacco, a Rasmus Højlund, in uscita dal Manchester United, poiché costa meno di Dušan Vlahović della Juventus. L'Inter, invece, aspetta l'evolversi della situazione Ademola Lookman.
Il nigeriano è sparito da tre giorni, ma l'Atalanta ha deciso di non multarlo. Il Torino, finalmente, ha il suo nuovo centravanti: arriva dal Napoli, infatti, il 'Cholito', Giovanni Simeone. PROSSIMA SCHEDA
