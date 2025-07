Quotidiani sportivi, le prime pagine: Estupinan, Vlahovic e Pubill

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato del Milan. I rossoneri, per sostituire Theo Hernández, puntano forte su Pervis Estupiñán, ecuadoriano del Brighton. Per l'attacco, invece, milioni, bonus e premi per regalare a Massimiliano Allegri il centravanti Dušan Vlahović della Juventus. Anche il 'Genio', Dejan Savićević, si spende in favore del serbo.