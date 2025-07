Quotidiani sportivi, le prime pagine: Estupinan, Lookman e Joao Mario

1 di 3

GAZZETTA DELLO SPORT

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 23 luglio 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'acquisto, da parte del Milan, dell'erede di Theo Hernández: arriva, infatti, dal Brighton il terzino sinistro ecuadoriano Pervis Estupiñán. Oggi visite mediche e firma del contratto, quindi raggiungerà i rossoneri di Massimiliano Allegri in tournée a Hong Kong.

Il calciomercato è l'argomento principale del momento: la Juventus, come nuovo terzino destro, punta Nahuel Molina dell'Atlético Madrid. In casa Inter, invece, scritta la parola fine alla vicenda di Hakan Çalhanoğlu: niente Galatasaray o Fenerbahçe, il turco resta in maglia nerazzurra.

Il Napoli di Antonio Conte perde, 0-2, in amichevole contro l'Arezzo alla prima uscita stagionale mentre Cesc Fàbregas parla con soddisfazione del suo progetto al Como. Nulla da fare, invece, per l'Italia che, agli Europei di calcio femminile, perde 1-2 in semifinale contro l'Inghilterra ai tempi supplementari. PROSSIMA SCHEDA