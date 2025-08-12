'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il caso Gianluigi Donnarumma al PSG. Il portiere italiano, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026, messo fuori rosa a Parigi in assenza del rinnovo. Un bel danno per la Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso. Il futuro dell'estremo difensore tra Chelsea e Manchester United.
EDICOLA
Quotidiani sportivi, le prime pagine: Donnarumma, Lookman e Kolo Muani
In alto, poi, sotto la testata, due spinosi casi di calciomercato dell'estate 2025, ovvero Ademola Lookman e Dušan Vlahović. L'Atalanta vorrebbe tenere l'attaccante nigeriano, ma lui pensa ancora di andare all'Inter. Il bomber serbo, in mancanza di offerte concrete, potrebbe rimanere alla Juventus per un'altra stagione, anche come terza scelta per l'attacco, andando via a parametro zero dal 1° luglio 2026.
Doppio colpo del Milan, che prende il difensore centrale Koni De Winter dal Genoa e il terzino destro Zachary Athekame dallo Young Boys. Potrebbe, poi, arrivare anche l'attaccante Rasmus Højlund del Manchester United alla corte di Massimiliano Allegri. Il danese sembra, però, perplesso e Arrigo Sacchi lo stronca così in un intervento sulla 'rosea': "Il Diavolo non si rifiuta, non è Marco van Basten". PROSSIMA SCHEDA
