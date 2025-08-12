Quotidiani sportivi, le prime pagine: Donnarumma, Lookman e Kolo Muani

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il caso Gianluigi Donnarumma al PSG . Il portiere italiano, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026 , messo fuori rosa a Parigi in assenza del rinnovo . Un bel danno per la Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso . Il futuro dell'estremo difensore tra Chelsea e Manchester United .

In alto, poi, sotto la testata, due spinosi casi di calciomercato dell'estate 2025 , ovvero Ademola Lookman e Dušan Vlahović . L' Atalanta vorrebbe tenere l'attaccante nigeriano, ma lui pensa ancora di andare all' Inter . Il bomber serbo, in mancanza di offerte concrete, potrebbe rimanere alla Juventus per un'altra stagione, anche come terza scelta per l'attacco, andando via a parametro zero dal 1° luglio 2026 .

Doppio colpo del Milan, che prende il difensore centrale Koni De Winter dal Genoa e il terzino destro Zachary Athekame dallo Young Boys. Potrebbe, poi, arrivare anche l'attaccante Rasmus Højlund del Manchester United alla corte di Massimiliano Allegri. Il danese sembra, però, perplesso e Arrigo Sacchi lo stronca così in un intervento sulla 'rosea': "Il Diavolo non si rifiuta, non è Marco van Basten".