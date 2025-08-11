Quotidiani sportivi, le prime pagine: difesa, il Milan ha scelto De Winter

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con lo 'stop' dell'Inter nella trattativa con l'Atalanta per l'attaccante nigeriano Ademola Lookman. Per ora nessun dialogo con la 'Dea': nerazzurri pronti a virare su Morten Frendrup per il centrocampo e su Jadon Sancho come esterno offensivo. Su Lookman, invece, potrebbe piombare il Napoli.
Il Milan ha scelto il sostituto di Malick Thiaw, ceduto al Newcastle: sarà Koni De Winter del Genoa, trasferimento a un passo. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, intanto cerca il sì dell'attaccante danese Rasmus Højlund all'approdo a Milano. Chiosa in copertina con un'intervista in esclusiva a Mario Balotelli e con il commento dell'amichevole Borussia Dortmund-Juventus, terminata 1-2 per i bianconeri con la doppietta di Andrea Cambiaso. PROSSIMA SCHEDA
