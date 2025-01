Quotidiani sportivi, le prime pagine: derby Milan-Inter e Kolo Muani-Juve

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby d'Europa tra il Milan di Sérgio Conceição e l'Inter di Simone Inzaghi. Nessuno, infatti, ha due squadre nelle prime otto in Champions League (finora) come Milano. I rossoneri tentano Santiago Giménez e accolgono Kyle Walker, che sarà in campo nella stracittadina del prossimo 2 febbraio, dove tornerà anche il nerazzurro Hakan Çalhanoğlu.