Quotidiani sportivi, le prime pagine: David, Lookman e Aboukhlal

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio alla Juventus. In particolare, alle parole del nuovo arrivo Jonathan David, che promette 25 reti e alla trattativa con il PSG per riportare in bianconero un altro attaccante, Randal Kolo Muani.