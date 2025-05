Quotidiani sportivi, le prime pagine: Conte, Italiano e … De Bruyne

1 di 3

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 25 maggio 2025

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il futuro di Antonio Conte, ancora in sospeso. Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vorrebbe trattenerlo dopo lo Scudetto ma, nel caso il tecnico salentino voglia lasciare per far ritorno alla Juventus, si è già cautelando bloccando Massimiliano Allegri.

I campani, intanto, sfileranno domani con il bus per le vie della città, martedì saranno dal Papa e, come regalo per il titolo, potrebbero presto accogliere Kevin De Bruyne, che si svincolerà dal Manchester City. Ieri, intanto, giornata importante per il Milan, che ha concluso il suo campionato battendo per 2-0 il Monza a 'San Siro' con i gol di Matteo Gabbia e João Félix.

Per l'amministratore delegato Giorgio Furlani, infatti, non ci sarà bisogno di sacrifici sul mercato pur con i rossoneri fuori dalle coppe. Pertanto, la società proverà a tenere Tijjani Reijnders. Stasera tutti gli altri verdetti in Serie A, dalla zona Champions League a quella per la salvezza. PROSSIMA SCHEDA