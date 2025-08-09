Quotidiani sportivi, le prime pagine: Bonny, Leoni e Gatti

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria, in amichevole (1-2) dell'Inter di Cristian Chivu in casa del Monaco. Andati inizialmente sotto nel punteggio, i nerazzurri hanno rimontato con i gol di Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny. Il tutto in dieci uomini per l'espulsione di Hakan Çalhanoğlu. E ora Ademola Lookman chiama ...
Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 9 agosto 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
II Milan è in pressing su Rasmus Højlund, attaccante danese del Manchester United. I 'Red Devils' hanno aperto alla sua cessione in prestito, ma va convinto l'ex Atalanta, che non vorrebbe lasciare l'Inghilterra. Il PSG scarica Gianluigi Donnarumma: non rinnova il contratto, è sul mercato. Il Napoli vende Giacomo Raspadori all'Atlético Madrid. PROSSIMA SCHEDA
