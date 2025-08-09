Quotidiani sportivi, le prime pagine: Bonny, Leoni e Gatti

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria, in amichevole (1-2) dell'Inter di Cristian Chivu in casa del Monaco. Andati inizialmente sotto nel punteggio, i nerazzurri hanno rimontato con i gol di Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny. Il tutto in dieci uomini per l'espulsione di Hakan Çalhanoğlu. E ora Ademola Lookman chiama ...