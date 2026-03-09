In alto, sotto la testata, si parla della sconfitta - inattesa - della Roma sul campo del Genoa (1-2). La squadra di Gian Piero Gasperini ha lasciato punti importantissimi in casa di quella di Daniele De Rossi. E or a la Juventus, con i suoi attaccanti Kenan Yıldız, Dušan Vlahović e Jérémie Boga, sogna di passarle davanti. In casa Torino, il tecnico Roberto D'Aversa rilancia Che Adams: il quale, ora, ha due obiettivi. Primo, salvare i granata dalla retrocessione in Serie B; il secondo, meritarsi il rinnovo di contratto.