Prima pagina Tuttosport: “StraMilan: Inter, incubo derby. Estupinan riapre la lotta Scudetto”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 9 marzo 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 9 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, che ricordato come sia stato l'uomo forse meno atteso, Pervis Estupiñán, a decidere il derby di Milano numero 246 della storia tra Milan e Inter. I rossoneri di Massimiliano Allegri, così, tornano a - 7 dai rivali e sognano di poter riaprire la lotta Scdetto in vetta alla classifica.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 9 marzo 2026

In alto, sotto la testata, si parla della sconfitta - inattesa - della Roma sul campo del Genoa (1-2). La squadra di Gian Piero Gasperini ha lasciato punti importantissimi in casa di quella di Daniele De Rossi. E or a la Juventus, con i suoi attaccanti Kenan Yıldız, Dušan Vlahović e Jérémie Boga, sogna di passarle davanti. In casa Torino, il tecnico Roberto D'Aversa rilancia Che Adams: il quale, ora, ha due obiettivi. Primo, salvare i granata dalla retrocessione in Serie B; il secondo, meritarsi il rinnovo di contratto.

