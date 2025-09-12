Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 12 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: Rabiot è già pazzo di Milan
EDICOLA
Prima pagina Tuttosport: Rabiot è già pazzo di Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 12 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il Dg Comolli carica la Juventus. Cairo dribbla i tifosi con Velasco. Mastantuono, scatto Golden. Rabiot è già pazzo di Milan. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA