Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 12 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il derby d'Italia tra Juventus e Inter. Luccaku ci riprova. Roma, trattamento Gasperini. Rabiot si prende il Milan. Pronto per il Bologna. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
