Guidi: “Nkunku ha il senso del gol. Allegri potrà sbizzarrirsi nell’utilizzarlo”

Marco Guidi, noto giornalista, ha parlato della strategia per l'utilizzo di Christopher Nkunku nelle colonne de La Gazzetta dello Sport
Alessia Scataglini
Marco Guidi, noto giornalista, ha parlato della strategia per l'utilizzo di Christopher Nkunku nelle colonne de La Gazzetta dello Sport. Ecco, di seguito, le sue parole:

Guidi: "Ecco come Nkunku potrà trovare spazio al Milan"

"Naturale pensare a un tridente tutto velocità e tecnica con Nkunku, Pulisic e Leao: soluzione affascinante, ma anche complicata da assorbire per il resto della squadra, a meno che i tre assi non ci mettano il sacrificio necessario. Un 3-4-2-1 - ma pure un 4-3-3 o un 3-4-1-2 - con Christopher in squadra si può fare. 

A meno di stravolgimenti tattici - a cui comunque Allegri in passato ci ha abituato - Christo (come lo chiamavano in Inghilterra) non agirà da trequartista puro. Finché il tecnico livornese manterrà inalterato il suo 3-5-2, infatti, Nkunku potrà trovare spazio verosimilmente da prima o seconda punta: nel primo caso con Pulisic, nel secondo in appoggio al nuovo Leao versione centravanti. Nel suo bagaglio, il francese possiede qualità e versatilità per assolvere al meglio entrambi i compiti. Ha il senso del gol di chi è chiamato a puntare la porta avversaria (solo Gimenez, nell’attuale rosa rossonera, ha toccato come lui le 20 reti in un singolo campionato) e in alternativa i movimenti per girare attorno a un “nove”.

Milan, quattro mesi per ripartire: squadra cambiata dall'ultimo incontro col Bologna

D’altronde, stiamo parlando di un calciatore nato al Psg come mezzala ed evolutosi poi in tutti i ruoli d’attacco, dal trequartista all’esterno alto, fino alla punta vera e propria. Per questo Allegri potrà sbizzarrirsi partita dopo partita nello scegliere come utilizzarlo".

