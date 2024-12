Prima pagina Tuttosport: “Conceicao: ‘Milan, big mondiale. Vi voglio …'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 31 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei movimenti della Juventus nell'imminente sessione invernale di calciomercato. Dopo la 'Final Four' della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita), i bianconeri punteranno con decisione su Fikayo Tomori (Milan) per la difesa e Joshua Zirkzee (Manchester United) per l'attacco.