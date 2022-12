Prima pagina Tuttosport: “Juventus rifugio in Chiesa”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus: "Juve rifugio in Chiesa". Allegri benedice la fine di un 2022 tormentato ritrovando Fede: "Unico recupero per il 4 a Cremona". In altro spazio a Pelé: "Meglio di Diego". Le parole di Cera sulla finale di Messico 70. A sinistra spazio al Torino: Cheddira vede il Toro, 5 milioni. In basso Milan: Leao esclusivo, le carte segrete. Milan, che flop!. Per chiudere, Cristiano Ronaldo: "200 milioni CR7 d'Arabia". Infine il tennis con il ritorno di Berrettini. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).