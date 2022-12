Quotidiani sportivi, le prime pagine: tra la Serie A e il ricordo di Pelé

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 31 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Emiliano Guadagnoli

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 31 dicembre 2022 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritorno della Serie A, con la sfida tra Inter e Napoli: "Scudetto ci risiamo". Anno nuovo e subito Lukaku-Osimhen. In alto l'intervista e Gigi Riva su Pelé: "Non aveva difetti, ma vorrei giocare quella finale". A destra l'intervista esclusiva a Clarence Seedorf: "Juve motivata. Allegri, servono solo uomini veri". Sotto il Milan che perde malamente per 3-0 contro il PSV: "Né punte né difesa. Milan altro KO e scatta l'allarme". In basso la chiusura con Crisitano Ronaldo all'Al Nassr: CR7 sceicco da un miliardo.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 31 dicembre 2022 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della ripresa del campionato di Serie A: "Capodanno con le stelle: il 2023 ci riporta la Serie A con una grande sfida. Mercoledì Inter-Napoli, è il festival del gol. A destra spazio a Pelé: "Pelé unisce il mondo. Messaggi anche da Biden e Putin. Il ricordo di De Sisti: "Il suo calcio era perfetto". Infine, chiusura con Cristiano Ronaldo: "Ronaldo d'Arabia firma da un miliardo. Intesa con l'Al-Nassr in campo fino al 2025 poi farà l'ambasciatore".

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 31 dicembre 2022 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus: "Juve rifugio in Chiesa". Allegri benedice la fine di un 2022 tormentato ritrovando Fede: "Unico recupero per il 4 a Cremona". In altro spazio a Pelé: "Meglio di Diego". Le parole di Cera sulla finale di Messico 70. A sinistra spazio al Torino: Cheddira vede il Toro, 5 milioni. In basso Milan: Leao esclusivo, le carte segrete. Milan, che flop!. Per chiudere, Cristiano Ronaldo: "200 milioni CR7 d'Arabia". Infine il tennis con il ritorno di Berrettini.