Prima pagina Tuttosport: “Braida: ‘Fagioli alla Pirlo; Juve, credici'”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, si divide equamente a metà tra Torino e Juventus. In primis, non poteva non esaltare l'impresa dei granata di Ivan Jurić, che battono 2-1 il Milan allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' con le reti, tutte nel primo tempo, di Koffi Djidji e Aleksey Miranchuk. Inutile, per il Diavolo, la rete nella ripresa di Junior Messias (apparsa, per altro, irregolare). Raggiante il tecnico croato nonostante l'espulsione.