Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan k.o., il Napoli se ne va

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della sconfitta del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, perdono 2-1 in casa del Torino di Ivan Jurić e vedono allontanarsi la vetta della classifica. Il Napoli di Luciano Spalletti, adesso, è avanti di 6 punti sul Diavolo. In alto, sotto la testata, si parla dello stop di Paul Pogba, centrocampista della Juventus, che ora vede più complicata la possibilità di partecipare ai Mondiali in Qatar. Problemi, in casa bianconera, anche per Weston McKennie e Dušan Vlahović. Sorride l'Inter di Simone Inzaghi, invece, perché in occasione del confronto diretto all'Allianz Stadium del prossimo weekend potrà schierare titolare Romelu Lukaku. Vola l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che passa sul campo dell'Empoli (0-2) grazie a Hans Hateboer ed al solito Ademola Lookman. Crolla, invece, la Lazio di Maurizio Sarri, che perde 1-3 in casa contro la Salernitana. La beffa? L'ammonizione di Sergej Milinković-Savić, che, diffidato ed ammonito, salterà il derby della prossima settimana.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della fuga del Napoli di Luciano Spalletti in testa alla classifica del campionato di Serie A. Il k.o. del Milan di Stefano Pioli, che perde 2-1 in casa del Torino, infatti, fa scivolare i rossoneri a -6 dagli azzurri. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, vittoriosa 0-2 sul campo dell'Empoli, ora è seconda in graduatoria con un punto di vantaggio sul Diavolo. Perde la Lazio di Maurizio Sarri, che, dopo l'iniziale vantaggio siglato da Mattia Zaccagni, cede per 1-3 allo stadio 'Olimpico' contro la sorprendente Salernitana. Furia biancoceleste contro l'arbitro del match, Gianluca Manganiello. Oggi due posticipi della 12^ giornata di campionato: Verona-Roma, con i giallorossi di José Mourinho che dovrà rinunciare a Leonardo Spinazzola e Monza-Bologna: la F.I.G.C., infatti, non ha concesso il rinvio della partita dopo l'accoltellamento di Pablo Marí, difensore dei brianzoli. La Juventus perde per infortunio Weston McKennie e Samuel Iling: non un buon viatico per la partita contro il PSG, che può valere un 'ripescaggio' in Europa League per i bianconeri.

Infine 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, si divide equamente a metà tra Torino e Juventus. In primis, non poteva non esaltare l'impresa dei granata di Ivan Jurić, che battono 2-1 il Milan allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' con le reti, tutte nel primo tempo, di Koffi Djidji e Aleksey Miranchuk. Inutile, per il Diavolo, la rete nella ripresa di Junior Messias (apparsa, per altro, irregolare). Raggiante il tecnico croato nonostante l'espulsione. Intervista esclusiva, invece, ad Ariedo Braida, dirigente della Cremonese, che parla di Nicolò Fagioli, centrocampista bianconero decisivo sul campo del Lecce con un gol alla Alessandro Del Piero. Braida, però, vorrebbe vederlo giocare da regista alla Andrea Pirlo. Per la partita di Champions League contro il PSG, che potrebbe valere un posto nella prossima edizione dell'Europa League, la Juve, però, dovrà rinunciare anche a Weston McKennie e Samuel Iling: saranno 12 gli assenti in totale! Chiosa, per concludere, con la polemica per lo svuotamento della Curva Nord durante Inter-Sampdoria di sabato. Sacchi, l'asciugacapelli ... e il suo funerale: i 58 anni di van Basten >>>