Prima pagina Tuttosport: “Juve, vergognati! Toro, goditela!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 31 ottobre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 31 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus e Torino, protagoniste degli anticipi del sabato in Serie A. Vergogna per i bianconeri, battuti 1-2 in casa dell'Hellas Verona (doppietta di Giovanni Simeone) ed al secondo k.o. di fila. La 'Vecchia Signora' staziona, adesso, a centro classifica e Massimiliano Allegri non la manda giù.