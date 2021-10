Quotidiani sportivi, le prime pagine sul tracollo della Juventus

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la seconda sconfitta consecutiva della Juventus, che perde (1-2) anche sul campo dell'Hellas Verona. Doppietta di Giovanni Simeone. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, su tutte le furie. In alto, sotto la testata, si parla del 3-0 inflitto dal Torino alla Sampdoria. A segno l'ex Dennis Praet, poi Wilfried Singo ed Andrea Belotti. Pareggio, 2-2, a Bergamo tra Atalanta e Lazio: il portiere Pepe Reina colpito da una monetina. Quindi, si parla di Roma-Milan di questa sera, con la sfida tra Tammy Abraham e Zlatan Ibrahimović e le interviste esclusive con Daniele Adani e Massimo Giallini. L'Inter sfida oggi alle ore 12:30 l'Udinese e punta sul suo bomber, Edin Džeko. Guaio al Napoli: infortunio al polpaccio per Victor Osimhen, quando tornerà?