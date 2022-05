Prima pagina Tuttosport: “Allegri: ‘Conta solo vincere'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 31 maggio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 31 maggio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, che investe del ruolo di leader bianconeri del domani il difensore Matthijs de Ligt e il centrocampista Manuel Locatelli. L'attaccante Dušan Vlahović è definito 'carismatico'. Per l'allenatore, però, questa Juve ha bisogno di carattere.

In alto, sotto la testata, si parla di Andrea Belotti, in scadenza di contratto con il Torino, che non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Tirandola alle lunghe sul rinnovo, rischia di perdere l'appoggio del tecnico Ivan Jurić e dei tifosi granata. L'Inter spera di riprendersi Romelu Lukaku dal Chelsea ed oggi vede i legali del belga: il giocatore è disposto a rinunciare al 50% dell'ingaggio, ma potrebbe arrivare soltanto in prestito.

Il Monza, appena promosso in Serie A, sogna in grande. Punta Mattia Caldara e Junior Messias (Milan), Francesco Acerbi (Lazio), Stefano Sensi e Andrea Ranocchia (Inter). Si parla, poi, dell'arrivo di RedBird alla guida del Milan e dei piani che hanno gli statunitensi per il club rossonero. In chiusura, i 10 colpi dell'estate di mercato. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 31 maggio 2022